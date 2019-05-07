انطلاق مشروع رمضان 2019 تحت شعار ( معا… رمضان بلا حوادث ) من قبلة المسلمين

صحيفة الخليج الإلكترونية

جواهر العتيبي

انطلق في أول ايام شهر رمضان الكريم مشروع “رمضان أمان ٢٠١٩” الذي تنفذه مؤسسة وقف شباب خير امة للأعمال التطوعية للعام الثالث على التوالي بالشراكة الاستراتيجية مع الادارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المبارك ، حيث تم التدشين ميدانياً بحضور مدير المشروع في المملكة العربية السعودية الاستاذ عبدالعزيز بن فالح الحوالي وحضور عدد من المتطوعين والاعلاميين و يهدف شعار هذا العام الى المشاركة المتبادلة مابين الجهات المقدمة للتوعية وبين افراد المجتمع لتجنب السرعة المؤدية للحوادث المرورية

ويهدف مشروع “رمضان أمان” للتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث المرورية المروعة وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية تعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.

الجدير بالذكر ان مشروع رمضان أمان يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 37 مدينة هذا العام داخل مملكتنا الحبيبة بمشاركة أكثر من 10000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم ، ويحمل المشروع شعار ( معًا رمضان بلا حوادث)

ويتضمن عدة أهداف من أهمها :

1- التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث.

2- توعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير.

3- الحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار.

4- تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.