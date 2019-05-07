وزارة_الصحة توصي باستفتاح الإفطار بالتمر

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الخليج - واس
نوهت وزارة الصحة ضمن سلسلة الرسائل التوعوية الرمضانية بأهمية تناول التمر أثناء الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
وبينت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية أن التمر هو أفضل ما تستفتح به إفطارك لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية التي تمدك بالطاقة .
يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.
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