شكرا لقرائتكم خبر عن “التجارة” تستدعي 227 مركبة.. لخلل لوحة الإعدادات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الثلاثاء) استدعاء 227 مركبة “224 من نوعية دودج 2019، و3 من نوعية كرايسلر 2019″، لخلل يؤدي لاحتمالية عدم ظهور العلامات التحذيرية نتيجة عدم عمل لوحة العدادات مما قد يتسبب في تعطل المركبة دون سابق إنذار.
ودعت الوزارة مالكي المركبات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.
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