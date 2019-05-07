شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تعلن عن ميزة جديدة.. ممتعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه أصبح بإمكان المستخدمين إضافة صورة، أو فيديو، أو صورة متحركة GIF إلى “إعادة التغريد”، وذلك بدلًا من النص فقط.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حساب الدعم الخاص بها على موقعها: “من السهل أن تعبر عن نفسك من خلال إعادة التغريدة مع تعليق. ولكن ماذا لو استطعت أن تخطو خطوة إلى الأمام ليشمل ذلك الوسائط المتعددة”.

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وأضافت تويتر في تغريدتها: أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمستخدمين إعادة التغريد باستخدام الصور، أو مقاطع الفيديو، أو صور GIF، وذلك عبر تطبيقها على نظامي أندرويد، وآي أو إس، بالإضافة إلى موقعها على الويب.

ومع أن التحديث الجديد لا يعد تغييرًا كبيرًا، إلا أن دعم إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى إعادة التغريد سوف يؤثر بدرجة كبيرة على كمية الوسائط المتعددة التي تُشارك على تويتر، خاصةً أن إعادة التغريد مع تعليق يعد سلوكًا شائعًا للمستخدمين على الموقع.

ويُعتقد أيضًا أن التحديث يمثل خطوة أخرى يبعد تويتر عن هدفها الأصلي الذي انطلقت معه قبل أكثر من 10 سنوات، كمنصة تعمل بديلةً عن الرسائل النصية القصيرة مع كل القيود المصاحبة لهذا النهج.

وخلال السنوات الماضية، سعت الشركة إلى إحداث تغييرات كبيرة على منصتها، فأصبحت تدعم الوسائط المتعددة أكثر فأكثر، ثم زادت في عام 2017 الحد الأقصى للحروف من 140 إلى 280.