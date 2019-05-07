الإمارات ترفع منع السفر عن مواطنيها إلى لبنان قريبا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال حمد سعيد الشامسي، سفير الإمارات لدى بيروت، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان قريبًا.

وتابع الشماسي، عقب لقائه بوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بيروت، إن رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريبًا، بعد حظر دام قرابة عام ونصف.

وأضاف أن فريقًا من دائرة الطيران المدني الإماراتي، يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الأمور الفنية، مشيرًا أن العلاقة مع لبنان "طيبة".

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ولفت الشماسي، إلى أن التواصل مستمر مع الجميع وعلى أعلى مستوى، وما يهمنا هو استقرار لبنان ونحن ندعم في هذا الاتجاه.

وكانت كل من الإمارت والبحرين، حذرت في نوفمبر 2017، رعاياهما من السفر إلى لبنان، عقب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، من السعودية، استقالته من الحكومة، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.

وكان سفير الرياض لدى بيروت، وليد بخاري، أعلن في منتصف فبراير الماضي إلغاء تحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان، ويعول لبنان على السياح الحليجيين من جل تدعيم اقتصاده.