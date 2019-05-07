دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ZTE تطلق هاتفي Axon 10 Pro وAxon 10 Pro 5G في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت ZTE عن هاتفي Axon 10 Pro وAxon 10 Pro 5G للمرة الأولى خلال فعاليات MWC في بداية هذا العام، ومن جديد أعلنت الشركة عن إطلاق الإصدارات الجديدة للبيع بدءاً من اليوم في الصين.

تطلق شركة ZTE رسمياً اليوم كلاً من هاتفي Axon 10 Pro وAxon 10 Pro 5G للبيع في السوق الصيني، حيث ينطلق هاتف Axon 10 Pro برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ثلاثة إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6، و8 وأيضاً 12 جيجا بايت رام.

ويعد هاتف Axon 10 Pro أول إصدار من ZTE يأتي بميزة تنسيق F2FS لدعم آداء أسرع في قراءة وكتابة البيانات، كما سيتوفر للمستخدم اثنان من الإختيارات في السعة التخزينية 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت.

أيضاً يتميز هاتف Axon 10 Pro بشاشة AMOLED تأتي بحجم 6.47 إنش، مع نتوء waterdrop أعلى الشاشة، وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج.

Advertisements

وتأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مميزة بفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر 20 ميجا بيكسل مميزة بعدسات واسعة وزاوية عرض 125 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر 20 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يدعم الهاتفين تقنية NFC، كما يأتي بمنفذ USB C للصوتيات لذا لا يضم الهاتف مدخل للسماعات، أيضاً يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

ولا يختلف هاتف Axon 10 Pro 5G عن الإصدار الرئيسي في المواصفات عدا دعم تقنية شبكات الجيل الخامس، على أن يتوفر Axon 10 Pro بسعر يبدأ من 473 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت ام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع ZTE تطلق هاتفي Axon 10 Pro وAxon 10 Pro 5G في الصين ظهر على التقنية بلا حدود.