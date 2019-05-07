السلطات في تركيا تقرر إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول

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أفادت وسائل إعلام رسمية في تركيا بأن لجنة الانتخابات قررت إعادة الانتخابات البلدية، التي جرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، في مدينة إسطنبول.
وشهدت الانتخابات في إسطنبول فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بفارق ضئيل على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشكلت خسارة الحزب الحاكم المدن الرئيسية في تركيا، بالتوازي مع خسارة العاصمة أنقرة، ضربة موجعة لأردوغان.
فقد قال الرئيس في وقت سابق إن من يحكم إسطنبول يتحكم في تركيا.
وكان حزب العدالة والتنمية قد طعن في نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، زاعما حدوث عمليات غش.
ومن المقرر إعادة الانتخابات في إسطنبول يوم 23 يونيو/ حزيران المقبل.
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فيديو مقدم من بي بي سي
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ما هي التكلفة البشرية لبناء "أكبر مطار في العالم" في اسطنبول؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.