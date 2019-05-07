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البحرين توضح طبيعة الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab رئيس الوزراء البحريني. (صورة أرشيفية) قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني إن الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين،

وأكد الوزير أن الاتصال لا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها والإمارات ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014  وما تبعها من مطالب عادلة.

كما نوه ديوان رئيس الوزراء البحريني أن الاتصال بين رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بشهر رمضان فقط.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد قال في مقابلة مع سكاي نيوز عربية إن قطر لم تغير من سياساتها ولم تتخذ أي موقف تجاه دعم الإرهاب في كل أنحاء العالم.

وأضاف أن "ما تقوم به قطر مستمر إلى الآن ونتطلع إلى أن تتوقف عن ذلك أو أننا لن نتعامل معها بأي شكل من الأشكال".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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