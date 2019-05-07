ظريف: انتشار الجيش السوري على الحدود التركية ضروري لاستعادة الأمن في البلاد

طهران ـ سبوتنيك. وقال ظريف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول التهديدات بمهاجمة شرق الفرات: "الطريقة الوحيدة لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا وتأمين حدود سوريا مع تركيا، وإنهاء قلق أنقرة المشروع وحمايتها، هي انتشار القوات السورية على الحدود السورية — التركية".

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وأضاف في معرض تعليقه على الدور التركي في حل الأزمة السورية:

"العلاقات الجيدة بين دول المنطقة مفيدة للمنطقة بأسرها. بالتأكيد ستصب العلاقات بين أنقرة ودمشق في صالح المنطقة والبلدين".

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وردا على سؤال حول دعم واشنطن للأكراد وتخليها عنهم، باتفاقها مع أنقرة، قال ظريف:

"يجب الانتظار أكثر ومراقبة التطورات المستقبلية، برأينا لم يحن الوقت بعد لتقديم تحليل مفصل عن نية واشنطن بالانسحاب من سوريا".