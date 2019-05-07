حريق في أشهر أسواق السيارات وسط بغداد

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن فرق الدفاع، وبإشراف مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان، تتمكن من إخماد الحريق الذي نشب في بناية مكونة من ثلاث طوابق تحتوي مخازن للعطور وكماليات السيارات في منطقة السنك، وسط العاصمة.

© Sputnik . Sergey Kuznecov

وأضاف معن، أن 20 فرقة من الدفاع المدني، شاركت في إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

ويعتبر سوق السنك، من أشهر أسواق العاصمة، بغداد، في بيع قطع غيار لمختلف أنواع السيارات.

وقد أعلن الدفاع المدني العراقي، من شهر مارس/آذار الماضي، عن إخماد حريق نشب في مقر لإحدى شركات النفط الأجنبية، ببناية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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وأوضح الدفاع المدني في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء الأربعاء 7 مارس الماضي، قائلا: إن فرقه تتمكن، وبوقت قياسي من إخماد حادث حريق في منطقة الكرادة — العرصات، وسط بغداد، داخل بناية مكونة من طابق أرضي، والأول، تتخذه شركة نفط صينية مقر لها.

وأكد الدفاع المدني، أن الفرق أخمدت الحريق، وأنقذت شخصا صيني الجنسية.

وفي حدث مماثل، أواخر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إخماد حريق في مستشفى بمدينة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد.

وتنشب النيران بين الحين والآخر، في دوائر ومستشفيات، وأسواق، ما بين العاصمة، ومحافظات أخرى، ترجع أسبابها غالبا إلى تماس كهربائي، ولعل أشهر الحرائق التي شهدتها البلاد، هو الحريق في مخازن صناديق الاقتراع للانتخابات التي جرت في 12 أيار/ مايو العام الماضي، وإثره احترقت أصوات الناخبين، وسط بغداد.