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أضاف السفير اللبناني في روسيا في حديثه مع "سبوتنيك"، حول قضية النازحين السوريين في لبنان، قائلا: "لبنان يستضيف أكثر من مليون ونصف مليون نازح بالإضافة لملايين النازحين في تركيا والأردن ودول أخرى.
© Sputnik . Alexander Andreychenko
إلا أن وجود النازحين في لبنان يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني والبنية التحتية التي هي بالأساس ضعيفة".
وتابع، قائلا: "تقدمت روسيا منذ فترة بمبادرة لتأمين عودة النازحين لبلادهم، في الوقت الذي عبر فيه لبنان على لسان أكثر من مسؤول عن تأييده الكامل لهذه المبادرة، وتم تشكيل لجنة لبنانية لمتابعة الموضوع، ولكن للأسف لم نشهد تقدما ملموسا على الأرض بسبب تعقيدات الأزمة السورية وتداخل المصالح الدولية".
وأضاف، قائلا: "حاليا هناك عودة للنازحين السوريين إلى بلادهم، كما وتمكن الأمن العام اللبناني من إعادة حوالي 170 ألف نازح سوري خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هذا العدد من العائدين يمثل ما نسبته 10 في المئة من نسبة النازحين في لبنان، ولكن هذا غير كاف
إطلاقا، آخذين بعين الاعتبار عدد الولادات السورية في هذه الفترة ودخول وافدين جدد".
واختتم، قائلا: "المسألة بصراحة تحتاج لتوافق وتعاون دولي لحل هذه الأزمة، بالإضافة للتمويل الذي هو العنصر الأهم من قبل المجتمع الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير اللبناني في روسيا: تداخل المصالح الدولية يشكل عائقا بوجه عودة النازحين إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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