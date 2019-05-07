انت الان تتابع مليارات في كرتونة.. العصابات تهدد اقتصاد السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشرطة السودانية - أرشيفية

يبدو أن أزمة السيولة المتفاقمة التي يعاني منها السودان، منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور بسبب تدني الأوضاع المعيشية، فتحت الباب أمام المزورين والمتلاعبين لغزو السوق المتعطش للأموال بمليارات الجنيهات المزورة، إذ تمكنت قوات الشرطة في العاصمة الخرطوم، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، بحوزتهم "كرتونة" تحتوي على كميات ضخمة من الأوراق النقدية المزورة، تقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات جنيه، بحسب ما ذكرته صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم بأنه "أثناء عمل مباحث قسم اللاماب، جرى الاشتباه في مجموعة من الأشخاص يحملون كرتونة مغلفة وجوالا قرب منطقة الاسطبلات بالخرطوم". وأضحت أنه "بتفتيش المحتويات تم العثور على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيفة فئة 200 جنيه، بعضها جاهزة للقص والتوزيع

Advertisements