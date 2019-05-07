الإعلامية السورية مايا كوجك تغادر دنيانا بعد صراع مع مرض خطير

جدة - عمرو شويل دمشق - الخليج 365:

أعلن مقربون من الإعلامية السورية الشابة مايا كوجك، وفاتها، عن عمر ناهز 30 عاما، في مستشفى بالعاصمة السورية دمشق، بعد صراع مع مرض خبيث.

وقال طارق زياد عائشة، مخرج في القناة السورية، إن “مايا كوجك توفيت”، مقدمًا تعازيه لعائلتها، دون ذكر أسباب الوفاة.