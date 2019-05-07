بدء محاكمة أكبر عصابات المخدرات في فيتنام

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

بدأت محكمة، في مدينة هو تشي منه، اليوم الثلاثاء، محاكمة واحدة من أكبر عصابات المخدرات المعروفة في فيتنام، بإنتاج عقار “إم.دي.إم.إيه” المعروف تجاريا باسم مخدرات النشوة (اكستاسي).

وتتم محاكمة زعيم العصابة، ويدعى فان كينج دونج، ويبلغ من العمر 38 عاما، وتسعة آخرين شركاء له، بتهم بيع وشراء المخدرات، والاحتيال، والتزوير، والهروب من السجن.

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ومن بين المتواطئين معه، صديقته فو هوانج أنه نجوك، وهي مغنية بوب سابقة، وتبلغ من العمر 25 عاما، وكانت ذات يوم تحتل مكانة بارزة في فيتنام.

وصدر حكم على دونج بالسجن لمدة ستة أعوام في عام 2008، بتهمة حيازة المخدرات، ولكنه هرب من السجن في عام .2012 وقد أسس عصابة على مستوى البلاد، لتصنيع عقار “إم.دي.إم.إيه”.

وتعتبر العقوبة مقابل إنتاج أو بيع 300 جرام من عقار “إم. دي. إم. إيه.”، هي الإعدام، بموجب القانون الفيتنامي.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في 14 مايو الجاري. وفي حال إدانتهم، سيواجه دونج وشركاؤه عقوبة الإعدام.