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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي هرع العشرات من موظفي وزارة جيش الاحتلال وقوات الجيش في مبنى هيئة الأركان العامة "الكرياه" بتل أبيب إلى الملاجئ، بعد سماعهم صافرات الإنذار.
وقال أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع "واللا"، الثلاثاء، "إن العشرات من الجنود والموظفين هربوا من مقر هيئة الأركان بتل أبيب، بعد قيام مجندة بتشغيل صافرات الإنذار عن طريق الخطأ في تل أبيب".
ووصف المراسل العسكري الحدث بالقول: "هذا يذكرنا بأجواء الحرب".
وتعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة من الارتباك، بسبب التصعيد الأخير على قطاع غزة المحاصر.
كانت هذه تفاصيل خبر هروب جماعي من وزارة جيش الاحتلال.. ماذا حدث في تل أبيب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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