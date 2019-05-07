أجمل مسجات التهاني بمناسبة الشهر الكريم

مع قدوم شهر رمضان الكريم، يبحث الجميع عن رسائل تهنئة بمناسبة هذا الشهر العظيم، ويهتم الكثيرين بإرسال رسائل التهنئة بينهم.

وفيما يلي ننشر أجمل مسجات التهنئة بمناسبة الشهر الفضيل.. في الآتي:

كل ساعه كل يوم كل اسبوع كل رمضان كل عام وانت بألف خير يا مفجوع

أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

ومبارك الشهر عليك وعلينا

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبالأن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال

غسل الله”قلبك”بماء اليقين .. وأثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين

يارب . يارحمان .. يامنان ..بلغ قاريء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان …

رمضان كريم علينا وعليك.

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدني .. تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان

بقرب رمضان اهديلك (سمبوستين) الحرفين الاولين لعدوك والباقي على خدودك!!

كساك ربي حرير الجنان وجمال الحور الحسان وبارك لك في شعبان وبلغك رمضان

بالانوار .. وجمعت بيننا بالمحبة والاخاء .. وكل عام وانتم بخير

ذهبت بعيدا منذ عام .. ياشهر البركة والصيام .. واطل هلالك هذا العام .. بالنور والرحمه والسلام .. اسالك ربي بكرامة بيتك الحرام .. لاتحرمنا خيرات شهرك الفضيل .. ودمتم بخير في هذا العام وكل عام

اهديك يالغالي رسالة تهاني .. واشواق وحب واماني .. بالخير والصحه .. واتمنى لك في شهر الاحسان .. مغفرة وتوبة وعتق من النيران .. وكل عام وانت بالف خير

اللهم اغفر لنا وارحمنا في شهرك الكريم .. ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا .. واعده علينا كل عام بالصحه واليمن والبركات .. نحن ومن يعز علينا

رسائل رمضان – من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

يوم تحس بضيق وفراغ (ردد): لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الضالمين

أروع القلوب قلب يخشى الله وأجمل الكلام ذكر الله وأنقى الحب الحب لله

الله يسعدك و للخير يرشدك و بالجنه يوعدني و يوعدك

اللهم أذق قلب أخي برد عفوك و حلاوة حبك و افتح مسامع قلبه لذكرك

من وجد الله فماذا فقد؟ومن فقد الله فماذا وجد؟

أهديكم دعوتين من قلب ما ينساكم الله يرعاكم وفي الجنة نلقاكم

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اسأل الذي جمعنا في دنيا فانية أن يجمعنا ثانية في جنة قطوفها دانية

ياغلى حبيب بالكون .. اهديك سلة عطور وبخور .. وبالشهر الفضيل اهنيك يالقلب الحنون .. وعسانا نعوده معاك هالسنة وكل سنة .. بصحتك وصحة الحبايب جميعا

نادر تشوف الكرم في كل البشر .. والنادر موجود بكل يوم وليلة بشهر الخيرات والجود .. نفطر الصيام ونسحر الغاليين .. ونبتهل ونصلي ونكرم المحتاج والفقير .. وفي ميزان اعمالنا عسى يارب يتقبل منا ومنكم

تتهافت القلوب لاستقبالك ياشهر الله .. تتجاور المشاعر في رحاب لياليك المقدسة .. نتبادل المحبه والدعوات الصادقه .. ومن القلب نهني الاحباب .. وكل سنة وانتم طيبين

رفع الله قدرك وفرج

همك وبلغك

شهر رمضان الذي احبه

ربك ودمت لمن يحبك

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

أخي في الله إن اتقيت الله وأكثرت النوافل أحبك الله ثم الخلق

من قرأ سورة الدخان في ليله اصبح يستغفر له 70 الف ملك

احلى ما فى رمضان كريم ثلاثه كثره الخيرات, تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات

بنسيم الرحمة

وعبير المغفرة

اقول مبارك عليك شهر العتق من النار

رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2019

اللهم اجعلنا واياكم من الفرحين حين يقال:

(أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لايدخله أحد غيرهم)

وفقنا الله جميعاًلحسن الصيام والقيام

رمضان كريم كل رجب وأنت ذهب وكل شعبان وأنت فرحان وكل رمضان وأنت بصحة وأمان

أسال الله أن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك ويرفع قدرك ويشرح صدرك

ويسهل خطاك لدروب الجنة

وأن يجعلك من عتقائه من النار

ومبروك عليك شهر رمضان