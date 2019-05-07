زوجة الأمير هاري تضع مولودها الأول

قال قصر بكنغهام في بيان أمس الإثنين إن ميغان، دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هاري، وضعت مولودًا ذكرًا.

وقال القصر: "صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلًا ذكرًا"، وأضاف "كان دوق ساسكس حاضرًا وقت الولادة".

وعبرت ميغان والأمير هاري عن سعادتهما بالمولود الدي قيل إن وزنه حوالي 3.2 كيلو غرام.

وكان الأمير هاري بجانب زوجته عندما تم ولادة طفلهما الملكي، وتم إخبار الملكة إليزابيث ووالدة ميغان ماركل دوريا راجلاند، والأمير تشارلز وكاميلا بهذه الأخبار.

Advertisements

وأكد الأمير هاري الخبر ببيان عاطفي في وندسور على الحساب الرسمي للزوجين على "إنستغرام"، قائلًا: "نحن في غاية السعادة ونشعر بالامتنان الشديد لكل الحب والدعم، ما زلنا نفكر في الاسم، الطفل تأخر قليلًا ولكن هذا هو الشيء التالي".

وأضاف: "من المحتمل أن نراكم خلال يومين كما هو مخطط ليتمكن الجميع من رؤية الطفل، أنا فخور للغاية بزوجتي".

ويعتبر المولود الملكي هو الطفل الأول للزوجين الملكيين وسيكون في المرتبة السابعة على العرش.