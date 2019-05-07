دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الصور المسربة تكشف عن إختيار جديد في ألوان هاتف OnePlus 7 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف OnePlus 7 Pro في التسريبات السابقة بإختيارين من الألوان هما الرمادي والأزرق واليوم تكشف التسريبات المصورة عن إختيار جديد بلون Almond مع لمسات ذهبية في الجهة الخلفية.

بدأت التسريبات المصورة لهاتف OnePlus 7 Pro في الإنتشار على شبكة الإنترنت خلال الشهر الماضي، حيث رصد الهاتف بلوني الرمادي والأزرق مع تصميم بدون نتوء علوي في الشاشة وإطارات نحيفة جداً في الشاشة، وأيضاً إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

كما ظهر الهاتف بتصميم متدرج في الجهة الخلفية مع زر منزلق للتنبيهات إلى أعلى زر التشغيل في الجانب الأيمن من تصميم الهاتف، كما يأتي OnePlus 7 Pro بخطوط antenna في جانبي الهاتف، أيضاً يظهر شعار OnePlus إلى أسفل فلاش الكاميرة في الجهة الخلفية.

ولقد كشفت مواصفات هاتف OnePlus 7 Pro في تسريبات أخرى، حيث أشير إلى أن الهاتف يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.67 إنش مميزة بجودة عرض Quad HD بلس بدقة 3120 في 2232 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث إطارات 90Hz، حيث حصلت وان بلس على تقييم A+ لشاشة DisplayMate في الهاتف.

Advertisements

ويضم هاتف OnePlus 7 Pro رقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، مع نموذج أخر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية أشير إلى أن هاتف OnePlus 7 Pro يضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.6 وOIS، إلى جانب مستشعر 8 ميجا بيكسل يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات مع عدسات Telephoto، إلى جانب مستشعر 16 ميجا بيكسل مع زاوية عرض 117 درجة وعدسات بزوايا واسعة.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل في تصميم منبثق، كما يدعم الهاتف ميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن 30W، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف OnePlus 7 Pro بنموذج يدعم شبكات الجيل الخامس.

المصدر

هذا الموضوع أحدث الصور المسربة تكشف عن إختيار جديد في ألوان هاتف OnePlus 7 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.