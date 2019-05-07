لو تتذكرون قبل أيام أضطرت سامسونج إلى سحب كل نسخ المراجعة من هاتف جالكسي وأيضاً إعلان تأجيل طرح الجهاز عالمياً بعد ان كان مقرراً يوم 26 ابريل وذلك بسبب حاجة الهاتف للمزيد من التحسينات.
اليوم سامسونج قامت بإرسال بريد الكتروني للعملاء الذين قاموا بطلب الجهاز مسبقاً لتخبرهم أنها ستقوم برد جميع المبالغ التي تم دفعها وكبادرة شكر سوف يحصل هولاء العملاء على افضلية للشراء عند طرح الهاتف مستقبلاً.
سامسونج لم تحدد إطاراً زمنياً لطرح الهاتف مجدداً ولكن أكدت للزبائن أنها تحرز تقدماً في إعادة صياغة الجهاز لضمان استيفاء جميع معايير الجودة العالية التي يتوقعها منها عملائها.
أيضاً أكدت الشركة ان باستطاعة الزبائن الاحتفاظ بفاتورة الطلب المسبق لحين طرح الهاتف مجدداً مع إمكانية إلغاء الطلب في أي وقت.
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التدوينة سامسونج لاتستطيع تأكيد موعد الإصدار الجديد لهاتف جالكسي فولد المنكوب ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.