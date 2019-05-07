دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لو تتذكرون قبل أيام أضطرت سامسونج إلى سحب كل نسخ المراجعة من هاتف جالكسي وأيضاً إعلان تأجيل طرح الجهاز عالمياً بعد ان كان مقرراً يوم 26 ابريل وذلك بسبب حاجة الهاتف للمزيد من التحسينات.

اليوم سامسونج قامت بإرسال بريد الكتروني للعملاء الذين قاموا بطلب الجهاز مسبقاً لتخبرهم أنها ستقوم برد جميع المبالغ التي تم دفعها وكبادرة شكر سوف يحصل هولاء العملاء على افضلية للشراء عند طرح الهاتف مستقبلاً.

سامسونج لم تحدد إطاراً زمنياً لطرح الهاتف مجدداً ولكن أكدت للزبائن أنها تحرز تقدماً في إعادة صياغة الجهاز لضمان استيفاء جميع معايير الجودة العالية التي يتوقعها منها عملائها.

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أيضاً أكدت الشركة ان باستطاعة الزبائن الاحتفاظ بفاتورة الطلب المسبق لحين طرح الهاتف مجدداً مع إمكانية إلغاء الطلب في أي وقت.

المصدر

التدوينة سامسونج لاتستطيع تأكيد موعد الإصدار الجديد لهاتف جالكسي فولد المنكوب ظهرت أولاً على عالم التقنية.