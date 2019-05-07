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وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن عن مسار إلكترونى للحجاج والمعتمرين القطريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن تحديد مسار الكترونى للحجاج والمعتمرين القطريين، لتسهيل خدمة ضويف الرحمن، وقالت فى بيان لها :"أنه امتدادا للجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية، فى خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكترونى المخصص للمعتمرين القطريين، ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولى بالمدينة المنورة.

 

ورحبت وزارة الحج فى بيان صحفى، بالمقيمن فى قطر الراغبين فى أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم فى بوابة مقام، واتباع الخطوات فى الموقع الالكترونى.

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وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة

 

وأكدت الوزارة أن الخدمات والتسهيلات كافة التى توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتاى بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكى المير محمد بن سلمانن ولى العهد السعودى، وزير الدفاع، وتجسد الدور الريادى الذى شرف الله به المملكة فى رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزورا بمختلف جنسايتهم وانتماءاتهم من مختلف العالم.

السفارة السعودية بالقاهرة
السفارة السعودية بالقاهرة

 

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