شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يقبض على طيار أجنبى بعد إسقاط طائرة لميليشيات طرابلس بالهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الجيش الليبى القبض على طيار أجنبى بعد إسقاط طائرة تتبع الميليشيات المسلحة فى طرابلس، وذلك بعد إسقاط طائرته فى منطقة الهيرة فى ضواحى طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، إن الدفاعات الأرضية للجيش الوطنى الليبى تمكنت من إسقاط طائرة تتبع ميليشيات طرابلس خلال تحليقها فى منطقة الهيرة بضواحى طرابلس. بدورها قالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى أنه تم إلقاء القبض على طيار أجنبى يقود الطائرة التى تم إسقاطها فى منطقة الهيرة. Advertisements كانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لمجموعة عمليات الكرامة بالجيش الليبى قد أكدت مساء أمس الاثنين استهدافها لتمركزات المسلحين والإرهابيين الداعمين لحكومة الوفاق فى ضواحى طرابلس.

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