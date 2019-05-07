تحذير سعودي: "خطر من دون سابق إنذار" يؤدي إلى الوفاة

وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، استدعاء 227 سيارة فارهة، بسبب خطأ تقني يمكن أن يؤدي إلى مقتل من يركبها.

وأوضحت الوزارة إلى أنها قررت استدعاء سيارات "دودج تشانجر" و"كرايسلر 300 سي" موديلات 2019 من جميع الأسواق السعودية.

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وأشارت إلى أن الأنواع المذكورة يوجد بها خلل تقني يعطل ظهور العلامات التحذيرية على لوحة العدادات الخاصة بتلك السيارات.

بالإضافة إلى ظهور عيب آخر بعدم عمل لوحة العدادات بالكامل، ما قد يتسبب في تعطل المركبة بدون سابق إنذار، ما يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة قد تودي بحياة قائدها.