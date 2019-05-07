بعد وقف إطلاق النار... خطوة قطرية جديدة في غزة

وذكرت القناة العبرية الثانية إن قطر تعهدت بإرسال 480 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، على أن تحصل السلطة الفلسطينية على 400 مليون دولار لمبادرات التعليم والصحة، ومبادرات إنسانية، في الكهرباء والمياه بـ 180 مليون دولار.

© REUTERS / POOL

وأفادت القناة العبرية بأن الإعلان القطري يأتي في أعقاب يومين من القتال الشديد بين إسرائيل والمقاومة فلسطينية في غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي خلالها أكثر من 300 غارة من الجو والبر، مقابل إطلاق مئات القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة.

وتوصلت أطراف دولية، في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، لاتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد جولة من التصعيد منذ يوم الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل 28 فلسطينياً وإصابة نحو 60 جراء الغارات الإسرائيلية في أنحاء القطاع، فيما قُتل أربعة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي سقطت في عدة بلدات ومستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.