وفاة 33شخصًا في حريق غابات يلتهم 4 قرى بجنوب #السودان

الخليج - رويترز قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان إن حريق غابات أججته ريح عاصفة التهم أربع قرى في ولاية غرب بحر الغزال وأودى بحياة 33 شخصا. وأضاف المتحدث في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الاثنين أن 60 شخصا آخر في حالة حرجة بعد الحريق الذي نشب يوم الأحد وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

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