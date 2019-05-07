الكلية التقنية بابها احد كليات المملكة بالتدريب الصيفي

ابها

يقام بالكلية التقنية بابها فصل صيفي للعام التدريبي الجاري 1439/1440هـ ، وذلك بموافقةمن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد بن فهد الفهيد لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي لاستثمار فترة الصيف والإسهام في تخريج المتوقع تخرجهم من المتدربين وإتاحة مقاعد بالكليات والفروع من اجل رفع الطاقة الاستيعابية ورفع نسبة القبول من خريجي الثانوية العامة، للفصل الأول من العام التدريبي القادم .

وذكر عميد الكلية الاستاذ الحسين بن سالم ال عثمان امس ان الفصل الصيفي سيقام في الكلية بحي جوحان وفرعها بحي الموظفين في كافة التخصصات التقنية البالغ عددها 13 تخصصا ً، مشيرا الى أن البرنامج الزمني لتنفيذ التدريب الصيفي يبدأ بموعد التسجيل على نظام رايات في تاريخ 7 / 9/ 1440 هـ وينتهي التسجيل في 16/ 9/ 1440 هـ، فيما ستكون البداية للتدريب في الفصل الصيفي بتاريخ 6/10/ 1440 هـ ويستمر لمدة 8 أسابيع حتى تاريخ 4/12/1440هـ، وبما لايتجاوز 10 ساعات معتمدة بالخطة التدريبية.

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وأضاف أن الكلية يمكنها تنفيذ الفصل الصيفي للمتدربين الزائرين من الكليات الاخرى بداية من تاريخ 26/8/1440 ، مع الدعوات للجميع بالتوفيق.