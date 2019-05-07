تباين #أسعار_النفط وسط حرب التجارة وعقوبات #إيران وفنزويلا

الخليج - رويترز

تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف من تصاعد النزاع التجاري الصيني الأمريكي بما قد يكبح الاقتصاد العالمي، في حين ساعدت العقوبات الأمريكية على مصدري الخام إيران وفنزويلا في إبقاء السوق في حالة توتر.

وفي الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.12 دولار للبرميل، منخفضة 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن إغلاقها السابق، وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 62.30 دولار للبرميل.