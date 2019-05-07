دراسة تكشف السبب الرئيسي لزيادة الوزن في #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

على الرغم من أن شهر رمضان، شهر صيام وتقليل وجبات الطعام إلى وجبتين فقط السحور والإفطار، إلا أن البعض يلاحظ زيادة وزنه في هذا الشهر.

ويتعرض الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك إلى زيادة الوزن بشكل مفاجئ نتيجة لزيادة تناول العصائر والحلويات والولائم.

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وكشفت دراسة عن مخاطر تناول السكر وبدائله المختلفة حتى وإن كان سكر “الفركتوز” المستخدم كبديل صحي وهمي عن السكر العادي.

وأكدت الدراسة أن تناول السكر له دور كبير في زيادة الوزن أكثر من تناول المزيد من السعرات الحرارية أثناء تناول الطعام كونه يعطل عملية الأيض.

كما نصحت الدراسة اليابانية بتناول الأرز مؤكدة أن تناول 50 جراماً منه يومياً يساعد على خفض الوزن، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد الأخرى كتجنب الوجبات الدسمة، والمشروبات الغازية وممارسة الرياضة.