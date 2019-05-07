قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من الخليل

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مواطنًا فلسطينيًا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوبا، واعتقلت علاء محمد هاشم الطيطي،فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وفتشت مركبات الأهالي ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.