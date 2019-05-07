العدل تدعو 165 مرشحًا ومرشحة لوظائفها للاستعلام عن النتائج

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة العدل 165 مرشحاً من المتقدمين على وظائف رجالية ونسائية في 6 مجالات لديها على المرتبة الثامنة، للاستعلام عن نتجية المسابقة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.

وتتضمن المجالات الـ ال6 التي أعلنت عنها الوزارة: باحث تطوير موارد بشرية، باحث شرعي، باحث قانوني، باحث عمليات موارد بشرية، باحث قضايا، ومطور برامج أول.

وأوضحت الوزارة أن طرح هذه الوظائف، يأتي ضمن خطتها الرامية لدعم الجهات العدلية التابعة لها بما تحتاجه من كوادر مؤهلة.