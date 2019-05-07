هيئة_تنظيم_الكهرباء: لا يجوز فصل التيار عن المستهلكين خلال #رمضان

صحيفة الخليج الالكترونية

أكَّدت هيئة تنظيم الكهرباء، أمس الاثنين، على حقوق المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، حتى في حالة عدم سداد الفواتير.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لا يحق فصل التيار الكهربائي؛ لعدم السداد خلال شهر رمضان المبارك”.