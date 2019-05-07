قوات_الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظة قلقيلية

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ،خمسة شبان فلسطينيين من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية. وذكرت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد منير مشعل ، والأسرى المحررين عدي سمير أبو هنية، وجعفر عبد الكريم سليم، ومحمد نضال مشعل، ولؤي أنور مشعل، بالقرب من جسر بلدة الزاوية في سلفيت.

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