شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار «الإبل والأغنام» مع حلول الشهر الفضيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وصلت أسعار الأغنام النجدية إلى 1600 ريال، و1400 للأغنام الحبشية، بينما بلغت أسعار الإبل نحو 5000 ريال، مسجلة ارتفاعاً في سوق المواشي بالمدينة المنورة مع حلول الشهر الفضيل.

من جانبه أكد شيخ طائفة الأغنام بالمدينة المنورة سالم الزغيبي، أن أسعار الأغنام سترتد بعد الارتفاع؛ نتيجة زيادة الطلب في الشهر الكريم، متوقعا نزولها عن مستوياتها بعد ذلك.

وبين الزغيبي أن الأسعار الحالية للأغنام تراوح بين 700 – 1300 ريال، وبالنسبة للأغنام السواكني من 600 – 800 ريال، والنعيمي من 900 – 1300 ريال.

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وبالنسبة لارتفاعات الأسعار، قال: «هذا بيد المواطن بعدم الشراء من أصحاب السيارات المبالغين في قيمة الأغنام، والتوجه إلى الباعة الموثوق بهم، وعلى المستهلكين أيضا ضرورة شراء الذبائح من المحلات والباعة المعروفين؛ لأنه في حال وجود مرض يكتشفه طبيب المسلخ أو عند إعدام الذبيحة يتم تسليمه فاتورة ليعود بها إلى من باعه، ويتم استبدالها أو إرجاع القيمة له».

من جهته، أوضح شيخ طائفة الإبل بالمدينة المنورة محمد الحرقان – وفقا لـ«عكاظ» – أن الطلب والإقبال من ساكني المدينة على شراء الإبل ولحومها يزداد مع حلول شهر رمضان، وأن السن المفضل للشراء هو ما يكون في حدود السنة تقريبا.

ولفت إلى أن الأسعار تختلف حسب الجودة، وصغر سن الذبيحة، لكنها تراوح غالباً بين 3 إلى 5 آلاف ريال للرأس الواحد حسب الحجم.

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى كثرة الطلب على الإبل من داخل المدينة وخارجها، إذ يعتبر سوق المدينة من الأسواق التي تغذي الأسواق الأخرى.

وتوقع أن يصل عدد الإبل المباعة من سوق المدينة إلى 3 آلاف رأس حتى نهاية الشهر، ما سيؤدي إلى استمرار الزيادة في أسعار الإبل مع كثرة الطلب عليها.