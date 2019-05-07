عودة الاغتيالات إلى عدن.. ماذا يحدث في جنوب اليمن؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد عادت الأنظار إلى الجنوب اليمني، تحديدا مدينة عدن والتي لقبت مؤخرا بـ "عاصمة الاغتيالات"، على خلفية تزايد الفوضى الأمنية في تلك المنطقة الجنوبية.

اليمن تعرضت في الآونة الأخيرة لموجة من الاغتيالات السياسية والعسكرية، ولا يعرف لصالح من تلك الاغتيالات.

وقبل ساعات، اغتال مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من أمس الاثنين، القيادي بالحراك الجنوبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عبد الله حسين القحيم، بأكثر من (30) رصاصة، في مناطق مختلفة من جسده، قرب منزله، وفق مصادر إعلامية يمنية.

ونعى المجلس الأعلى للحراك الثوري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، القحيم، ووصفه بأنه أحد أبطال الحراك الجنوبي منذ انطلاقه في عام 2007.

وحثَّ المجلس السلطاتِ الرسميةَ على الكشف عن قتَلة القحيم وتفسير ما يتعرض له قيادات المجلس الأعلى من استهدافات متلاحقة وبأشكال مختلفة، منها القتل.

وقال المجلس إنه يتابع أبعاد عملية الاغتيال التي أودت بقيادي بارز من قيادات الجنوب الوطنية.

وهذه ثاني عملية اغتيال تستهدف قيادياً في المجلس الأعلى للحراك الثوري خلال أسبوع، بعد اغتيال القيادي بالمجلس نفسه رامي محمد المصعبي، الخميس الماضي، برصاص مسلحين مجهولين في جولة كالتكس بعدن.

ويعد المجلس الأعلى للحراك الثوري أحد المكونات الجنوبية المناهضة للمجلس الانتقالي الذي تشكَّل في مايو 2017، بدعم من دولة الإمارات، ويرأسه محافظ عدن الأسبق عيدروس الزبيدي.

عبد العزيز العريقان ناشط حقوقي يمني، قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن الانفلات الأمني وحالة الفوضى في مدينة عدن فاق كل الحدود، المدينة تتعرض بشكل شبه يومي لحالات اغتيالات غالبيتها لضباط بالجيش والشرطة..

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وأوضح: للأسف لا يعرف أحد من يقف وراء تلك الاغتيالات، لكن علينا التساؤل هنا: أين الأجهزة الأمنية اليمنية والسعودية والإماراتية من تلك الاغتيالات؟ ولماذا الآن كل تلك التفجيرات؟، للأسف هناك من يريد الإبقاء على عدن مرتبكة وبحالة من الفوضى.

وتابع: عدن شهدت عشرات الاغتيالات منذ استعادة الشرعية لها عام 2015، وفي الأيام الأخيرة استهدف أئمة وخطباء وناشطين وسياسيين وضباطا بالجيش والشرطة، قائلا: عدن ستظل مفككة أمنيا حتى تتوحد أجهزتها، وقادتها وأهلها أيضا.

يشار إلى أن الاغتيالات الجماعية ضربت جنوب اليمن نهاية عام 2015، تحديدا باغتيال محافظ عدن، اللواء جعفر محمد صلاح سعد في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكبه.

وشهدت عدن في ذلك التوقيت موجة اغتيالات متصاعدة طالت أكثر من ثمانين شخصًا من القيادات الأمنية والعسكرية ورموزا في المقاومة الشعبية بالمدينة، منذ تحريرها من قبضة الحوثيين وصالح، وفقاً لإحصائيات أمنية بعدن.

كما شهدت العديد من مناطق الجنوب حالة من الفوضى العارمة في الآونة الأخيرة، وفق تقارير إعلامية.

ويشهد اليمن، منذ أربعة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وشردت أكثر من مليونين، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة والانهيار.

وينفّذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن وغارات جوية على مناطق مدنية في أحيان كثيرة وإن كان ينفي تعمُّد ذلك، دعماً للقوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وخلّفت هذه الحرب جيشاً من الفقراء والأرامل والمفقودين، وتشهد معظم المحافظات انتشاراً واسعاً للأمراض الوبائية مثل الملاريا والكوليرا وغيرها.