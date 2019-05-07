السعودية: نرحّب بقدوم القطريين الراغبين في أداء العمرة

اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: أعلنت الرياض الثلاثاء ترحيبها بالقطريين والمقيمين في قطر، الراغبين في أداء مناسك العمرة، ووفرت لهم اجراءات الكترونية مُبسّطة للتسجيل عن بعد.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس): "امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقًا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة العربية السعودية ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين https://qatariu.haj.gov.sa".

وقالت الوزارة إنّ القطريين، سيصلون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

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كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة "مقام" عبر الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أن "الخدمات والتسهيلات كافة التي توفرها المملكة لضيوف الرحمن تأتي بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وأنها تجسد الدور الريادي الذي شرف الله به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم ومن مختلف أنحاء العالم".

يشار إلى أنه منذ 5 يونيو 2017، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، الأمر الذي تنفيه قطر على الدوام.