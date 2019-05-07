الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية

أفرجت الإمارات، اليوم الإثنين، عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، كانت تحتجزه منذ نهاية الشهر الماضي بعد أن دخل مياهها الإقليمية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن الزورق هم عسكريون، إثنان منهم قطريان، ملازم أول محمد حسم الهيل، ووكيل عريف سعيد ناصر المري، والاثنان الآخران فلسطيني وهندي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وذكرت وسائل إعلام قطرية، في وقت سابق، أن الدوحة ناشدت "المجتمع الدولي للضغط على الإمارات للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية، وتحرير أفراد طاقم الصيد، وإعادة القارب وأية ممتلكات محتجزة".
ويأتي الحادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.