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إن الهاتف الذكي نوكيا 9 بيورفيو "Nokia 9 PureView" مخصص لهواة التصوير حيث يقدم الكثير من المزايا التصويرية عبر عدساته الخمس. في ما يلي 5 نصائح لاستكشاف إمكانيات التصوير في الهاتف الذكي "Nokia 9 PureView":
© alqiyady 5 نصائح لالتقاط صور احترافية بواسطة نوكيا 9 بيورفيو "Nokia 9 PureView" إعداد خريطة العمق – يمكن الهاتف الذكي نوكيا 9 بيورفيو "Nokia 9 PureView" التقاط حتى 1.200 طبقة عمق. تأكدوا من أنّ مقدمة الصورة واضحة ومركزّة، ثمّ اضبطوا الضبابية في المقدمة والخلفية من صور جوجل “Google Photos”. لقطات مقربة تظهر أدق التفاصيل - يلتقط الهاتف الذكي نوكيا 9 بيورفيو "Nokia 9 PureView" صور واضحة للغاية مع قدر هائل من التفاصيل عن قرب على أجسام ومواد مختلفة كالمباني والحيوانات الأليفة. التصوير بالأبيض والأسود- تتيح لكم أجهزة الإستشعار باللونين الأبيض والأسود في الهاتف الذكي نوكيا 9 بيورفيو "Nokia 9 PureView" التقاط صور مذهلة، ولقطات درامية بلمسات فنية وجمالية خاصة تتجلى عند تصويرالأفراد والبورتريه واللقطات الخارجية. التصوير بصيغة RAW - يمكنكم التقاط صور تحوي المزيد من البيانات عبر إعداد RAW، واحصلوا على أقصى درجات المونتاج والتحكم الكامل في التصميم مع “Adobe Lightroom” التصوير الاحترافي – استكشفوا الإعدادات المختلفة في وضعية Pro Camera. يمكنكم تخصيص تطبيق الكاميرا حسب رغبتكم – تماماً مثل ميزة "SLR" الإعتيادية. المزيد:
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