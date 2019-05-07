دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مزايا جديدة من إنستجرام وتويتر بمناسبة شهر رمضان

تزامنًا مع بدء شهر رمضان، أعلنت شبكتا التواصل الاجتماعي إنستجرام وتويتر عن إطلاق مزايا جديدة للمستخدمين المسلمين حول العالم، احتفالًا بالشهر الكريم.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد قام الموقعان الشهيران بإطلاق هذه التحديثات بعدة لغات مختلفة، تتضمن: العربية والتركية والإنجليزية والهندية والإسبانية.

وأشارت التقارير إلى أن تحديثات إنستجرام وتويتر الجديدة بمناسبة شهر رمضان تركز على مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، والتي ستضيف روح الشهر الكريم على المحادثات بين المستخدمين على الموقعين المعروفين.

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فبخصوص إنستجرام، فقد أطلقت المنصة المتخصصة في مشاركة الصور والفيديوهات فلتر جديد باسم فانوس، وذلك لمشاركة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، حيث جاء ذلك على هيئة أشكال متنوعة لهلال رمضان، مستوحاة من الزخارف الإسلامية.

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أما فيما يتعلق بتويتر، فإن الرموز الجديدة التي قام موقع التغريدات الشهير بوضعها في تحديثه الجديد ستظهر عندما يتم إضافة هاشتاج لكلمات رمضان أو أو رمضان كريم أو رمضان مبارك، كما سيظهر بجانب الوسم المكتوب رمز تعبيري لمسجد وهلال.

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