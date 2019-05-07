معتقل سعودي في الولايات المتحدة يبعث برسالة صوتية

وهنأ التركي في رسالة صوتية نشرها ابنه، المسلمين بقدوم شهر رمضان وطلب منهم الدعاء له، متمنيا أن ينال براءته ليتمكن من رؤية والدته المريضة وعائلته وأحبته.

وقال الابن في تغريدة إن جلسة والده المقرر عقدها يوم الثلاثاء، ستعقد اليوم الثلاثاء، موضحا أن الخيارات المتاحة هي قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بمدة السجن، أو رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة الحكم المتبقية.

حميدان التركي سافر إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1995، بعد حصوله على بعثه أكاديمية لتحضير الدراسات العليا.

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وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته، للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقل مجددا عام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وحكم عليه بالسجن 28 عاما.

وتسعى عائلة السجين ومحاميه إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه، أو ترحيله إلى بلاده كي يقضي باقي فترة الحكم في سجون السعودية.