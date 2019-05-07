وقال الشامسي:
"فريقاً من دائرة الطيران المدني الإماراتي يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني لدرس الأمور الفنية".
ولفت السفير الإماراتي إلى أن العلاقة طيبة مع لبنان، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع الجميع وعلى أعلى مستوى وما يهمنا هو استقرار لبنان ونحن ندعم في هذا الاتجاه.
وكان قد استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير دولة الامارات حمد سعيد الشامسي في وزارة الخارجية في قصر بسترس، اليوم الثلاثاء، وعرض معه العلاقات بين البلدين والاوضاع في لبنان والمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إماراتي: رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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