الإمارات ترفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان "قريبا"

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365
أعلن سفير الإمارات لدى بيروت، حمد سعيد الشامسي، الثلاثاء، أن بلاده سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان "قريبًا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشامسي للصحفيين، عقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بيروت.
وأوضح الشامسي أنه بحث خلال اللقاء مع الوزير باسيل، العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وقال السفير الإماراتي، إن "رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان أصبح قريبا"، بعد حظر دام قرابة عام ونصف.
وأضاف أن فريقًا من دائرة الطيران المدني الإماراتي، يجتمع مع نظرائه اللبنانيين في مديرية الطيران المدني ويدرس الأمور الفنية، مشيرًا أن العلاقة مع لبنان "طيبة".
وتابع: "إن التواصل مستمر مع الجميع وعلى أعلى مستوى، وما يهمنا هو استقرار لبنان ونحن ندعم في هذا الاتجاه".
وكانت كل من الإمارت والبحرين، حذرت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، رعاياهما من السفر إلى لبنان، عقب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، من السعودية، استقالته من الحكومة، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.
وكان سفير الرياض لدى بيروت، وليد بخاري، أعلن في منتصف شباط / فبراير الماضي إلغاء تحذير المواطنين السعوديين من السفر إلى لبنان.
ويعول لبنان على السياح الحليجيين من جل تدعيم اقتصاده.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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