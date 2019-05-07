العراق.. مقتل عنصري شرطة جراء هجوم لـ"داعش" في كركوك

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365
أفاد مصدر أمنى عراقي، الثلاثاء، أن عنصرين من الشرطة الاتحادية قتلا جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على حاجز أمني في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، للأناضول، إن مسلحين من "داعش" هاجموا مساء الإثنين، حاجزا أمنيا للشرطة في أطراف قضاء "الدبس" شمال غربي كركوك.
وأوضح العبيدي أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار مئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.
كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزّعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات" التي كان يتبعها قبل 2014.
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