روحاني وآل ثاني يبحثان هاتفيا قضايا ثنائية وإقليمية

طهران/ محمد كورشون/ الخليج 365

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، بحثا خلاله قضايا ثنائية وإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، الثلاثاء، أن روحاني تلقى اتصالا هاتفيا من "آل ثاني" بحثا خلاله تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والسياسي، إلى جانب قضايا إقليمية.

وأعرب روحاني عن رغبة طهران بتطوير العلاقات مع قطر ودول المنطقة، مشيرا إلى عدم وجود أي عقبة فی مسار تعزیز التعاون المشترك بین البلدین فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة.

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وأضاف روحاني أن التطورات الراهنة فی المنطقة تعقدت بسبب سیاسات الولايات المتحدة، وأن تداعیاتها السیئة تنعكس على بلدان المنطقة.

من جانبه، أكد الشیخ تمیم بن حمد آل ثانی، أن الدوحة على استعداد لتطویر علاقاتها مع طهران علي جمیع الأصعدة، بحسب المصدر.

وتبادل الجانبان التهانی بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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