البحرين: اتصال رئيس الوزراء بأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبلاد

اسماء السيد - المنامة: قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، محمد المطوّع، إن الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لا يمثل الموقف الرسمي لمملكة البحرين.

وأكد الوزير أن "الاتصال لا يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية والإمارات ومصر حول تنفيذ دولة قطر بما التزمت به في اتفاقية 2013 و 2014 وما تبعها من مطالب عادلة".

وفي بيان توضيحي صدر من ديوان رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أكد أن "الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك فقط".

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد قد قال في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن قطر لم تغير من سياساتها ولم تتخذ أي موقف تجاه دعم الإرهاب في كل أنحاء العالم.