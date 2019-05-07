"باسيل" يحول قذيفة "حزب الله" إلى مزهرية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press صورة أرشيفية

نشر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على حسابه في"تويتر" صورة للقذيفة التي تسلمها من"حزب الله" في بلدة بقضاء جبيل شمال بيروت، محولا إياها إلى مزهرية وفي داخلها ورود برتقالية.

ونشر "باسيل""، الصورة في حسابه اليوم، دون أي تعليق يذكر من جانبه.

وكان مسؤول في "حزب الله" قدم "قذيفة مستعملة" كهدية تذكارية لباسيل أثناء زيارته لإحدى البلدات بمنطقة جبيل شمالي بيروت.

وذكرت وسائل إعلام أن القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها "حزب الله" في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد "جبهة النصرة" بشكل انفرادي ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني.