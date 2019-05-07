3 دول عربية تبدأ رمضان اليوم الثلاثاء

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في سلطنة عمان، أعلنت لجنة استطلاع رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الأحد وعليه يكون الاثنين المتمم لشهر شعبان والثلاثاء غرة شهر رمضان.

وفي العاصمة المغربية الرباط، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غرة رمضان ستكون الثلاثاء، وهو نفس الأمر بالنسبة لدولة جزر القمر.

يذكر أن الاثنين كان أول أيام شهر رمضان في 19 دولة عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين واليمن والأردن وقطر والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا.