3 دول عربية تبدأ رمضان اليوم الثلاثاء

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© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
وفي العاصمة المغربية الرباط، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غرة رمضان ستكون الثلاثاء، وهو نفس الأمر بالنسبة لدولة جزر القمر.
يذكر أن الاثنين كان أول أيام شهر رمضان في 19 دولة عربية، هي السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين واليمن والأردن وقطر والعراق وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وتونس والجزائر وجيبوتي والصومال وموريتانيا.
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