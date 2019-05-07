صحف عربية: إسرائيل تعود للاغتيالات وحل سوداني اليوم

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الصحف كشفت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، وقال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد التصعيد الذي شهدته غزة

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما استعرضت محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق، وتناولت الأزمة السودانية، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وفي افتتاحيتها، تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن الفلسطيني، تحت عنوان "تصعيد في غزة.. وإسرائيل تعود للاغتيالات"، حيث كشفت عن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات، يوم أمس، الذي شهد تصعيدًا وتبادلًا للقصف بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقتلت إسرائيل أمس، 12 فلسطينيا في غارات طالت مواقع ومباني ومؤسسات، ما يرفع عدد القتلى إلى 19 في يومين. وفي أول عملية اغتيال موجهة، منذ سنوات، استهدف الطيران الإسرائيلي الناشط في حركة "حماس" حامد أحمد الخضري (34 عاما)، وقال الاحتلال إنه كان مسؤولا عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة. وجاء

وقتلت إسرائيل أمس، 12 فلسطينيا في غارات طالت مواقع ومباني ومؤسسات، ما يرفع عدد القتلى إلى 19 في يومين.

وفي أول عملية اغتيال موجهة، منذ سنوات، استهدف الطيران الإسرائيلي الناشط في حركة "حماس" حامد أحمد الخضري (34 عاما)، وقال الاحتلال إنه كان مسؤولا عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي و"الشاباك" أنه "في عملية مشتركة تم استهداف المسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، وأضاف البيان أن "نشاطات الخضري ساهمت بشكل كبير في تطوير نشاطات (حماس) العسكرية وتعزيز قدراتها".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تأييد الولايات المتحدة "الكامل" للرد الإسرائيلي على "وابل الصواريخ الذي أطلق عليها من غزة"، داعيًا في الوقت نفسه إلى إنهاء الهجمات.

وحذر ترامب سكان غزة من أن "مثل هذه الأفعال لن تحقق لهم أي شيء سوى مزيد من الشقاء".

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أن حدة المواجهات تصاعدت بشكل خطير، أمس، بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، حيث واصل الطرفان عمليات القصف المتبادل، بينما سقط 17 شهيدا أمس، بينهم رضيعة وامرأة حامل بالشهر التاسع في قصف استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 100 جريح، ما يرفع عدد الشهداء إلى 28 منذ أول من أمس، وفي المقابل قُتل 4 إسرائيليين في قصف صاروخي على مدينة عسقلان.

وأرسلت تل أبيب، أمس، إشارات متناقضة إزاء الوضع المتفجر لليوم الثاني على التوالي على جبهة قطاع غزة، فمن جهة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بمواصلة القصف المكثف على القطاع، وقال إسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن سياسة إسرائيل تقضي برد حازم على الهجمات من القطاع، لكنها لا تريد الانجرار إلى حرب إذا كان الأمر ممكنا. لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا أفاد أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت)، أصدر تعليماته للجيش بتصعيد عمليات القصف في قطاع غزة.

وصرح المصدر الأمني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأن "الكابينت" أصدر أوامره للجيش أيضًا بتعزيز قواته في محيط قطاع غزة.

في المقابل، ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية، حيث قال مسؤولون فلسطينيون إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية لإنهاء التصعيد الأخير من العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.

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ونقلت صحيفة "البيان" عن مسؤول فلسطيني قوله إن "تفاهم وقف إطلاق النار بدأ اليوم الإثنين في الساعة 4:30 صباحا".

صحيفة "عكاظ" أشارت إلى اندلاع النار بطائرة ركاب روسية، في أثناء هبوط اضطراري قامت به، أمس، في مطار Sheremetyevo بموسكو، وهو واحد من 3 مطارات بالعاصمة الروسية، فقضت النار المشتعلة على 41 راكبا، حتى آخر إحصاء معلن، منهم طاقم من 6 أفراد، بينما نالت الجراح والتشوهات من 9 آخرين، على حد ما بثته وكالة Interfax الروسية للأنباء.

وكانت الطائرة، وهي طراز Sukhoi Superjet 100 روسية الصنع، متجهة من موسكو إلى مدينة Murmansk حين اندلعت النار في أحد محركاتها، إلا أن الحريق الذي قد يكون سببه عطلا بنظامها الكهربائي، وبدأ بعد 40 دقيقة من إقلاعها من مطار العاصمة الروسية، انتشر في جزء أكبر منها، وأصبح صعبا السيطرة عليه ومكافحته وهي محلقة في الجو، لذلك عاد بها طيارها إلى المطار الذي أقلع منه، وقام بهبوط اضطراري وهي مشتعلة بالنار.

وعن الأوضاع في السودان، كشفت صحيفة "الحياة" عن وفاة متظاهر سوداني وإصابة 4 شرطيين خلال اشتباكات في دارفور، حيث توفي متظاهر سوداني متأثرا بجروح أصيب بها خلال صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين من معسكر نازحين في ولاية دارفور المضطربة، كما أفاد مسؤولون طبيون أمس الأحد.

واندلعت أعمال عنف حين اشتبك متظاهرون من مخيم عطاش مع جنود وقوات شبه عسكرية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأعلنت لجنة أطباء تشكل جزءا من حملة التظاهر ضد المجلس العسكري السوداني الحاكم في بيان: "توفي شخص جراء جروح في البطن أصيب بها في أثناء تفريق قوات الأمن المتظاهرين في نيالا".

وتحت عنوان "العسكري السوداني يعلن اليوم رؤيته لـ(الانتقالية)"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد، أمس الأحد، نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الإثنين، كما وافق على مقترح لجنة الوساطة بقيام مجلسين، أحدهما "سيادي" بأغلبية مدنية، والآخر "للدفاع والأمن الوطني" بأغلبية عسكرية، بينما أكدت قوى إعلان قوى التغيير موقفها الثابت والرافض لفصل مهام الأمن والدفاع عن مجمل مهام المجلس السيادي المدني وليس العكس.

وبالانتقال إلى الجزائر، تناولت "القبس" هذا الشأن تحت عنوان "الحبس المؤقت لسعيد شقيق بوتفليقة"، حيث أمر قاض عسكري أمس، بإيداع الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات، بالحبس المؤقت.

وأضاف أن سعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد توفيق مدين، تم اعتقالهم، السبت.

وتحت عنوان "محاكمة عسكرية لشقيق بوتفليقة"، أوضحت "الشرق الأوسط" أن محكمة عسكرية في مدينة البليدة بالجزائر أصدرت أمس، أمرا بوضع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق للبلاد، ومديري جهاز الاستخبارات السابقين الجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين (الشهير بتوفيق) قيد الحبس المؤقت، وذلك غداة توقيفهم.

ووُجهت للأشخاص الثلاثة، الذين تقررت محاكمتهم عسكريا، تهم خطيرة تتمثل في "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وقالت مصادر قضائية إن التهمتين مرتبطتان باجتماع وصفه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح بـ"المشبوه"، وعقده الثلاثة أواخر مارس الماضي، لبحث اختيار رئيس جديد للبلاد في سياق الحراك الرافض استمرار بوتفليقة في الحكم. وطرح يومها اسم ليامين زروال الرئيس السابق.