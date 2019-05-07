المحكمة الجنائية الدولية تلغي قرار إحالة الأردن إلى مجلس الأمن بسبب البشير

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قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد : لحظة هبوط الطائرة الروسية المحترقة أظهرت لقطات تلفزيونية روسية طائرة تابعة لشركة إيروفلوت من طراز سوخوي سوبر جيت-100 وهي تهبط اضطراريا على المدرج في مطار شيريميتيفو بموسكو قبل اشتعال النار فجأة في الجزء الخلفي منها. وذكرت وكالة رويترز أن 37 شخصا نجوا من بين 78 شخصا كانوا على متن الطائرة الروسية المنكوبة، وأن 41 شخصا قتلوا جراء الحريق. وكانت النيران قد اندلعت في ​طائرة​ ركاب في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية ​موسكو​ أثناء محاولتها الهبوط ما أودى بحياة العشرات. الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، و تم إجلاء الركاب الذين كانوا على متنها. وتمكنت الطائرة من الهبوط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الروسية. وقالت هيئة مراقبة الطيران في روسيا إن الطائرة التي كانت في رحلة من موسكو إلى مدينة مورمانسك بشمال روسيا كانت تقل 73 راكبا وطاقما مؤلفا من خمسة أفراد. وقالت لجنة التحقيق إنها بدأت تحقيقا وتبحث فيما إذا كان الطيارين قد خرقوا قواعد السلامة الجوية. وأنحى بعض الركاب باللوم على سوء الأحوال الجوية والبرق. للمزيد على رويترز: وفاة 41 شخصاً إثر اندلاع النيران بطائرة ركاب روسية في موسكو Euronews (Ar)

شاهد: حجم الدمار الذي خلفته صواريخ غزة على إسرائيل عشرات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة و سقطت على مستوطنات إسرائيلية، خلفت دمارا ماديا هائلا و حصدت أربعة أرواح إسرائلية بحسب اخر الإحصائيات . وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 450 صاروخا، اعترض نظام القبة الحديدية عددا كبيرا منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة مضيفا أنه هاجم نحو 220 هدفا تابعا لحركات النشطاء الفلسطينيين في غزة. وقالت الشرطة إن صاروخا أصاب منزلا في عسقلان وقتل رجلا إسرائيليا (58 عاما). وكان أول مدني إسرائيلي يقتل في مثل هذا الهجوم منذ الحرب التي شهدها قطاع غزة عام 2014 واستمرت سبعة أسابيع. وقال مسؤول في مستشفى محلي إن هجومين منفصلين قتلا رجلين في المدينة الواقعة في جنوب إسرائيل. وتفجرت أحدث جولة من القتال قبل ثلاثة أيام ووصلت ذروتها يوم الأحد عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل وأدت هجمات إسرائيلية إلى قتل 19 فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون قبل الإعلان عن هدنة يقال إنها بوساطة مصرية بحسب مسؤولين فلسطينيين . وكانت الأوضاع الأمنية قد تدهورت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد مقتل أربعة فلسطينيين، اثنان منهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات يوم الجمعة قرب السياج الحدودي، وآخران في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي على موقع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. للمزيد على يورونيوز: ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين في اشتباكات غزة ونتنياهو يأمر جيشه بتكثيف الضربات إسرائيل تقتل قياديا في حماس في أول ضربة موجهة منذ سنوات مقتل 7 فلسطينيين بينهم رضيعة ووالدتها الحامل مع تصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة Euronews (Ar)

بنداروفسكي الموالي للغرب يفوز برئاسة مقدونيا الشمالية فاز المرشح المؤيد للغرب، ستيفو بنداروفسكي بتصويت السباق الرئاسي في مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية. وأظهرت نتائج 99.5 في المائة من الأصوات التي تم فرزها أن 51.7 في المائة من الأصوات ذهبت إلى بنداروفسكي، وهو مرشح الائتلاف الحاكم وموظف مدني وأكاديمي رفيع المستوى، في حين حصل منافسه على 44.7 بالمائة من الأصوات. نصر يضع المزيد من الرياح في أشرعة الائتلاف الحاكم، الذي يتوقع الحصول على موعد لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو-حزيران ويصبح العضو الثلاثين في الناتو العام المقبل. وقال بنداروفسكي للصحفيين بعد إعلان نتائج الانتخابات "إن فوز هذا المفهوم يجلب مستقبلًا لجمهورية مقدونيا الشمالية، إنه تذكرة سفرنا إلى أوروبا". للمزيد على يورونيوز : مقدونيا الشمالية على موعد مع أول انتخابات رئاسية بعد تغيير إسمها مقدونيا تغير اسمها رسميا وتنضم لحلف شمال الأطلسي صور: مقدونيا الشمالية تحمل اسما لكنها تبحث عن هوية وطنية Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO حشود غفيرة تنضم للاعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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