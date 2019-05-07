شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان لرويترز إن موظفي المصرف المركزي بصدد اتخاذ قرار لتعليق إضراب خلال اجتماع جمعيتهم العامة اليوم الثلاثاء وسيستأنف العمل بعدها.
وقال عباس عواضة في مكالمة هاتفية "متجهون إلى تعليق الإضراب نتيجة الإيجابيات اللي صارت ضمن إطار المسؤولين والتواصل. رح نعطي حسن نية بهذا الموضوع ونعلق الإضراب لواقع السوق و(حتى) نريح السوق".
وأضاف أن العمل سيستأنف بعد مؤتمر صحفي سيعقب اجتماع الجمعية العامة. وأضرب موظفو البنك أمس الاثنين للاحتجاج على مسودة مقترحات الميزانية التي ستقلص رواتبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان: نتجه إلى تعليق الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.