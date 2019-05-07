شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 3 فلسطينين بالضفة الغربية فجراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 3 مواطنين من انحاء الضفة الغربية. وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان المعتقلين شاركوا في انشطة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، مضيفة انهم مطلبون لجهاز المخابرات في جيش الاحتلال. Advertisements وكانت محكمة "تل أبيب" المركزية فرضت على الأسير باسم خندقجي دفع تعويض قدره 42 مليون شيكل لعائلات قتلى عملية فدائية بحيفا قبل 15 عاما.

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