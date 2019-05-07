صور.. من المحيط للخليج.. الوطن العربى يستقبل رمضان بالصيام والقيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهتمت عدسات وكالات الأنباء العالمية بالتقاط صور للمسلمين فى أنحاء الوطن العربى وهم يستقبلون رمضان بالصلاة وتلاوة القرأن الكريم.

مسنة تحرص على قراءة ما تيسر من أيات الذكر الحكيم وحازت صلاة القيام "التراويح" على الأهتمام الأكبر من الصور التى التقطتها وكالة "رويترز" للأنباء، لا سيما فى العاصمة العراقية "بغداد" وكذلك فى العاصمة السودانية " الخرطوم". Advertisements

صلاة التراويح كما سيطرت صور إعداد موائد الرحمن على المشهد فى معظم العواصم العربية، حيث يتميز هذا الشهر بالسخاء والعطاء والمودة بين المسلمين بين بعضهم البعض.

سودانيون يقيمون الصلاة فى أول أيام رمضان

صلاة التراويح ببغداد

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